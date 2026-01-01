  1. الرئيسية
لبنان: 3 شهداء بغارة اسرائيلية على مركبة

الإثنين 09 فبراير 2026 10:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة / سما /

أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة يانوح جنوبي لبنان عن 3 شهداء بينهم طفل، فيما توغلت قوة إسرائيلية إلى بلدة الهبارية واختطفت مسؤولا في "الجماعة الإسلامية" ورئيس البلدية السابق.

استشهد 3 أشخاص بينهم طفل (3 سنوات) صباح اليوم الإثنين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة يانوح جنوبي لبنان، فيما اختطفت قوة عسكرية إسرائيلية فجرا، مسؤولا في "الجماعة الإسلامية" بعد توغلها إلى بلدة الهبارية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، استهداف عنصر بحزب الله.

ورصدت الوكالة اللبنانية تحليق مسيّرات إسرائيلية في أجواء القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب على علو متوسط وصولا إلى أجواء شمال نهر الليطاني. كما استهدفت منطقة "الشقة" عند أطراف بلدة عيترون بقذيفتي هاون من موقع الجيش الإسرائيلي المستحدث قرب البلدة.

