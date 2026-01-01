  1. الرئيسية
اسرائيل لترامب: مستعدون للتحرك "منفردين" ضد إيران

الإثنين 09 فبراير 2026 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وجهت إسرائيل رسالة إلى الولايات المتحدة، بأنها "قد تتحرك منفردة ضد إيران إذا لزم الأمر"، تزامنا مع المفاوضات بين واشنطن وطهران.

وحسب تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، فإن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أبلغوا نظراءهم الأميركيين مؤخرا، أن "برنامج الصواريخ البالستية الإيراني يمثل تهديدا وجوديا" لإسرائيل، وأن "عدم حسمه قد يدفعها لتحرك عسكري منفرد ضد طهران".

وتضغط إسرائيل على الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران، أو لإبرام اتفاق يشمل تقليص برنامجها الصاروخي، في ظل مفاوضات تؤكد طهران أنها تتناول فقط البرنامج النووي لا الصاروخي.

لكن وفقا لمصادر أمنية، عبرت إسرائيل عن نواياها بتفكيك القدرات الصاروخية الإيرانية وبنيتها التحتية الإنتاجية، عبر سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى مع الجانب الأميركي خلال الأسابيع الماضية.

وقدم مسؤولون عسكريون خططا عملياتية لإضعاف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، بما في ذلك توجيه ضربات إلى مواقع تصنيع رئيسية، حسب "جيروسالم بوست".

وقال المصدر: "أبلغنا الأميركيين أننا سنضرب منفردين إذا تجاوزت إيران الخط الأحمر الذي وضعناه بشأن الصواريخ البالستية"،

مضيفا أن "إسرائيل لم تصل بعد إلى تلك العتبة، لكنها تتابع باستمرار التطورات داخل إيران".

وشدد المسؤولون على أن "إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف"، وأكدوا أنها "لن تسمح لإيران بإعادة بناء أنظمة أسلحة استراتيجية على نطاق يهدد وجود إسرائيل".

وخلال المحادثات الأخيرة، عرضت إسرائيل أيضا خططا لاستهداف منشآت إضافية مرتبطة ببرنامج الصواريخ، وفقا للمسؤول.

