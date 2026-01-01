الاحتلال يواصل خروقاته .. نسف منازل بحي الزيتون وإطلاق نار وراء الخط الأصفر

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال، خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ122 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.

واستشهد المواطن وائل سليم سلمي (43 عامًا) برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وفي ساعات المساء استشهد الطفل محمد مهدي السرحي (16 عامًا) من حيّ الزيتون وذلك بالتزامن مع تقدّم آليات الاحتلال شرق الحي وإطلاقها النار، ما أدى إلى محاصرة عدد من العائلات في المكان.

وتقدمت اليات الاحتلال شرق الحي ونسفت عدة منازل ما أجبر عائلات عديدة على النزوح.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرقي مدينة غزة، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة