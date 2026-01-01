الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت عددا من الفلسطينيين بينهم طفل وامرأتان.

وشملت الحملة اقتحام عشرات المنازل وتخريب محتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

وفق نادي الأسير، تم اعتقال المواطنة ذكرى رأفت ناصر خلال اقتحامها قرية دير شرف غرب نابلس، والسيدة وفاء يوسف أبو غلمي زوجة الأسير عاهد أبو غلمي بعد مداهمة منزلها في بيت فوريك شرق المدينة.

كما اعتقل الشاب خالد استيتية عقب اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة وسط نابلس، وشاب آخر بعد مداهمة منزله قرب مستشفى العربي التخصصي في حي رفيديا، إضافة إلى اعتقال شابين في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقل الطفل مالك مصطفى أبو عليا بعد اقتحام منزل والده في قرية المغير شمال شرقي المدينة.

وفي جنين، شملت حملة الاعتقالات بلدة يعبد جنوب المدينة وطالت عددا من الفلسطينيين بينهم نورس قبها ويزيد أبو عابد وفارس حرزالله وفراس قبها وأرود أبو بكر وصالح عبادي وإسلام حمارشة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في الخليل الشاب أمين دعدرة خلال اقتحام مخيم الفوار جنوب المدينة، إضافة إلى 3 شبان خلال اقتحام مستمر لبلدة الشيوخ شمال الخليل وهم: إسماعيل محمد علي طافش، ومحمود سامر عويضات، وعبد الناصر ثائر طافش، إضافة إلى الفتى محمود ربحي إخليل في بلدة بيت أمر شمال المحافظة.