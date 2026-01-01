الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الإثنين، غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبياً، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويحتمل سقوط امطار محلية فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.