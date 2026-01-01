الثالث منذ الصباح .. استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق دير البلح

غزة / سما /

استشهد ثلاثة مواطنين منذ فجر اليوم الأحد، في مختلف مناطق قطاع غزة بينهم امرأة متاثرة بجراحها.

واستشهد الشاب نسيم أبو العجين (20 عامًا) جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح وسط قطاع غزّة.

ونقل جثمان الشهيد الى مشفى الأقصى بدير البلح.

كما استشهد المواطن سالم روحي الصوص (33 عامًا) وأصيب آخر بنيران جيش الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفجر اليوم أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة داليا خالد عصفور متأثرة بجراح اصيبت بها جراء استهداف منزلها بداية الحرب بمدينة رفح في قصف ادى لاستشهاد اولادها الأربعة.