شركات الحج والعمرة تترقب إدراج حجاج غزة هذا العام

غزة / سما /

طالبت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بتمكين حجاج قطاع غزة من أداء فريضة الحج لما يمثله من واجب إنساني وديني داعية كافة الجهات ذات العلاقة إلى التحرك العاجل لإنهاء معاناة آلاف المواطنين الذين ينتظرون تحقيق حلمهم في الوصول إلى الديار المقدسة.

وقالت الجمعية انها تتابع بقلق بالغ معاناة حجاج القطاع الذين ما زالوا محرومين من أداء فريضة الحج للعامين الماضيين، نتيجة استمرار إغلاق المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة، الأمر الذي حال دون تمكنهم من السفر لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام رغم استكمالهم كافة الإجراءات اللازمة منذ عدة أعوام.

وأكدت في بيان لها أن مئات الحجاج في قطاع غزة ينتظرون منذ عام 2023 أداء هذه الفريضة العظيمة، بعد أن عقدوا النية واستكملوا الإجراءات الرسمية وسددوا الرسوم المطلوبة، إلا أن استمرار إغلاق المعبر حال دون سفرهم، في مخالفة واضحة للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة والتنقل.

وأشارت الجمعية إلى أن أكثر من (450) حاجًا من أبناء قطاع غزة توفوا خلال فترة إغلاق المعبر وهم ينتظرون أداء الفريضة، الأمر الذي يعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها الحجاج وذووهم.

وناشدت الجمعية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد مصطفى،و الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، ببذل أقصى الجهود الدبلوماسية والسياسية لضمان تمكين حجاج قطاع غزة من السفر لأداء فريضة الحج للموسم القادم 1447هـ، والعمل على توفير التسهيلات اللازمة لضمان خروجهم عبر معبر رفح البري بكرامة وسهولة، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.