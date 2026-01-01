  1. الرئيسية
الأحد 08 فبراير 2026 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء مغبرة وارتفاع ملموس على درجات الحرارة في فلسطين



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا ودافئا في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة، ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة،والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، الاربعاء المقبل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

