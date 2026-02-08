رام الله : الأوقاف تعلن تعليمات استكمال التسجيل لموسم الحج بالمحافظات الشمالية والجنوبية

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن التعليمات الخاصة باستكمال التسجيل للمحافظات الشمالية وتأكيد التسجيل للمحافظات الجنوبية

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الفائزين في قرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية والقدس) للتوجه إلى مديريات الأوقاف، كلٌّ في منطقته، لاستلام وصل دفع رسوم الحج حسب مستوى السكن الذي يختاره الحاج، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16/02/2026.

كما طالبت الأوقاف الحجاج، بعد دفع الرسوم، تسليم جوازات سفرهم الفلسطينية في مديريات الأوقاف و يكون ساري المفعول لغاية 30/١١/2026 على الاقل بموعد أقصاه 28/02/2026، مرفقة بشهادة صحية معتمدة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تثبت استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

-عدم وجود فشل في أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد، الكلى).

-الخلو من الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية حادة.

-الخلو من الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

-عدم وجود حمل في الأشهر الأخيرة أو حمل خطر في جميع مراحله.

-الخلو من مرض السرطان النشط الذي يستدعي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

-الخلو من الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

-إرفاق شهادة تفيد بتلقي التطعيمات المطلوبة (كورونا، الحمى الشوكية).

كما دعت الفائزين بالقرعة من حملة الهوية المقدسية تسليم معاملات جوازات السفر الفلسطينية في مديريات الأوقاف.

كما دعت وزارة الأوقاف الإخوة المواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ممن خرجت أسماؤهم في قرعة الحج لعام 2023 ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج، ضرورة الدخول إلى الرابط المرفق أدناه لتأكيد رغبتهم في أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/02/2026: https://web.pal-wakf.ps/t/g.htm، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.