  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله : الأوقاف تعلن تعليمات استكمال التسجيل لموسم الحج بالمحافظات الشمالية والجنوبية

الأحد 08 فبراير 2026 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله : الأوقاف تعلن تعليمات استكمال التسجيل لموسم الحج بالمحافظات الشمالية والجنوبية



رام الله/سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن التعليمات الخاصة باستكمال التسجيل للمحافظات الشمالية وتأكيد التسجيل للمحافظات الجنوبية

ودعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية جميع الفائزين في قرعة الحج لموسم 1447هـ / 2026م في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية والقدس) للتوجه إلى مديريات الأوقاف، كلٌّ في منطقته، لاستلام وصل دفع رسوم الحج حسب مستوى السكن الذي يختاره الحاج، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 16/02/2026.

كما طالبت الأوقاف الحجاج، بعد دفع الرسوم، تسليم جوازات سفرهم الفلسطينية في مديريات الأوقاف و يكون ساري المفعول لغاية 30/١١/2026 على الاقل بموعد أقصاه 28/02/2026، مرفقة بشهادة صحية معتمدة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، تثبت استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة من قبل المملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

-عدم وجود فشل في أحد الأعضاء الرئيسية (القلب، الرئتين، الكبد، الكلى).

-الخلو من الأمراض العصبية والنفسية التي تعيق الإدراك أو المصحوبة بإعاقات حركية حادة.

-الخلو من الشيخوخة المصحوبة بالخرف.

-عدم وجود حمل في الأشهر الأخيرة أو حمل خطر في جميع مراحله.

-الخلو من مرض السرطان النشط الذي يستدعي العلاج الكيميائي أو البيولوجي أو الإشعاعي.

-الخلو من الأمراض المعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة مثل الدرن المفتوح (السل الرئوي).

-إرفاق شهادة تفيد بتلقي التطعيمات المطلوبة (كورونا، الحمى الشوكية).

كما دعت الفائزين بالقرعة من حملة الهوية المقدسية تسليم معاملات جوازات السفر الفلسطينية في مديريات الأوقاف.

كما دعت وزارة الأوقاف الإخوة المواطنين في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) ممن خرجت أسماؤهم في قرعة الحج لعام 2023 ولم يتمكنوا من أداء فريضة الحج، ضرورة الدخول إلى الرابط المرفق أدناه لتأكيد رغبتهم في أداء مناسك الحج لهذا العام 1447 هـ، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 08/02/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12/02/2026: https://web.pal-wakf.ps/t/g.htm، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بموسم الحج لهذا العام.

الأكثر قراءة اليوم

الإعلام العبري : انتخابات عباس تشكل تحدياً مباشراً للرئيس ترامب

نفي أمريكي بتقديم ترامب التزامات لنتنياهو بنزع سلاح حركة “حماس” خلال 60 يومًا

السفير الاميركي لدى اسرائيل يحدد مدة اعادة اعمار غزة ...

ظهرت وثائق إبستين: لقد تم تسجيل المشاهير الذين يدعمون غزة

روسيا اليوم: فرنسا متورطة في مقتل سيف الإسلام القذافي بأمر من ماكرون

كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..

ترامب يشيد بالمفاوضات “الإيجابية جدًا” التي تجري مع إيران في عُمان

الأخبار الرئيسية

ماسك يحدد موعدا مرعبا لانهيار عصر التكنولوجيا وانقطاع الكهرباء عن الارض

غزة : غارات ونسف منازل وإطلاق نار وقصف مدفعي في مختلف مناطق القطاع

السفير الاميركي لدى اسرائيل يحدد مدة اعادة اعمار غزة ...

كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..

حماس تدعو إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتعتبر استمرار أعمال القتل يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه