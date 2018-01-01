مئات من موظفي جوجل يثورون ضد ترامب: "لن نتعاون" في قمع المهاجرين

وكالات - سما-

وقع أكثر من 900 موظف في شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل، عريضة تطالب الشركة بقطع العلاقات مع وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك في أعقاب جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، وفقًا لما نُشر على موقع بلومبرج الإلكتروني.

تستند العريضة إلى عقود جوجل مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP)، وهما الوكالتان التابعتان لوزارة الأمن الداخلي اللتان تقودان جهود الترحيل.

وقد أدت حوادث إطلاق النار المميتة التي أودت بحياة مواطنين أمريكيين اثنين في مينيابوليس خلال الأسابيع الأخيرة إلى تأجيج المعارضة لسياسة الترحيل التي تنتهجها الإدارة. وامتنع متحدث باسم جوجل عن التعليق على هذا الخبر، وفقًا لوكالة بلومبيرغ

في أوائل يناير، وقّع أكثر من 1700 عامل في مجال التكنولوجيا عريضة منفصلة تدعو شركات التكنولوجيا إلى قطع علاقاتها مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وتطالب قادة شركات التكنولوجيا العملاقة بالتواصل مع البيت الأبيض لإخراج الوكالة من المدن. وقد تعرضت شركة بالانتير تكنولوجيز، التي تُطوّر برامج للوكالة، لانتقادات حادة لدورها في توفير تكنولوجيا مراقبة مربحة لإنفاذ قوانين الهجرة، وكانت محورًا للعديد من الاحتجاجات الشعبية.

ينتمي موظفو جوجل الذين وقعوا على العريضة إلى 16 قسمًا مختلفًا من أقسام المنتجات، ويعمل حوالي 30% منهم في قسم جوجل كلاود، ويزعمون أن تقنية الشركة تُستخدم في "عنف الدولة وقمعها".

وتُسلط العريضة الضوء على استخدام جوجل كلاود لمراقبة الحدود، ودور الذكاء الاصطناعي في تحقيق "كفاءة تشغيلية" للوكالات التي يقول الموظفون إنها مسؤولة عن سقوط ضحايا مدنيين وأزمات إنسانية، وفقًا لرويترز.

يعكس هذا النقد موجة من الاحتجاجات ضد شركات التكنولوجيا العملاقة بسبب تعاونها مع سلطات الهجرة خلال ولاية ترامب الأولى. ففي عام 2019، قاطع محتجون خطابًا ألقاه مارك بينيوف، مالك شركة سيلزفورس، في المؤتمر السنوي للشركة.

في عام 2018، طالب أكثر من 4000 موظف في جوجل الشركة بالتخلي عن مشروع "مافن"، الذي استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل لقطات الطائرات المسيّرة. قررت جوجل عدم تجديد العقد وتعهدت بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة أو المراقبة غير القانونية أو التقنيات التي قد تُسبب "ضررًا جسيمًا" - وهو تعهد تم التراجع عنه لاحقًا.

تزعم عريضة الموظفين الحالية أن "جوجل أصبحت نقطة محورية في تاريخ الشركات الخاصة التي تربح من القمع". وتطالب العريضة بعقد جلسة أسئلة وأجوبة مباشرة فورية للموظفين بشأن عقود الشركة مع وزارة الأمن الداخلي والجيش، وتطالب الشركة بالكشف عن صلاتها بهذه العقود وتحديد الخطوط الحمراء لاستخدام منتجاتها في أعمال العنف والقمع التي تمارسها الدولة.