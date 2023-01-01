  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..

السبت 07 فبراير 2026 10:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..



القدس المحتلة / سما/

شن وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمه بخيانة الجنود الإسرائيليين وكذب رواياته حول أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال غالانت في تصريحات لقناة 12: "الجنود كانوا على الخطوط الأمامية ونتنياهو طعنهم من الخلف".

وأضاف أن تأخر الجيش الإسرائيلي في دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة لم يكن بسبب خوف القيادة كما زعم نتنياهو، بل بسبب نقص الذخيرة.

وجاءت تصريحات غالانت بعد أن نشر نتنياهو وثيقة مكونة من 55 صفحة تضمنت إجاباته لمفتش الدولة حول الهجوم، في محاولة لتبرئة نفسه من الفشل الأمني، متضمّنة اقتباسات انتقائية تهدف لإلقاء اللوم على خصومه السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين، بينهم غالانت نفسه.

وأكد غالانت أن قرار تعبئة كل نظام الاحتياط اتخذه هو في الساعة 9 صباحاً يوم 7 أكتوبر، فيما كرره نتنياهو لاحقاً، مضيفاً: "ليس مفاجئاً أن نتنياهو يعارض لجنة تحقيق حكومية، التي ستكشف أكاذيبه بلا شك".

يذكر أن نتنياهو وغالانت كانا على خلاف منذ تولي الحكومة الحالية السلطة نهاية 2022، حيث أقاله نتنياهو في مارس 2023 ثم أعاده بعد احتجاجات شعبية، قبل أن يستقيل غالانت نهائياً من الكنيست في يناير 2025.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أمني سابق يُفجر ضجة في إسرائيل.. يائير اعتدى على والده نتنياهو بالضرب وسارة “شريرة” ومُصابة بهوس السرقة

الإعلام العبري : انتخابات عباس تشكل تحدياً مباشراً للرئيس ترامب

نفي أمريكي بتقديم ترامب التزامات لنتنياهو بنزع سلاح حركة “حماس” خلال 60 يومًا

قلب نجل القذافي توقف الساعة 5:57 دقيقة والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله

ظهرت وثائق إبستين: لقد تم تسجيل المشاهير الذين يدعمون غزة

“انسحاب شركات إماراتية من معرض دفاعي في السعودية وسط تصاعد خلافات البلدين

يتضمن مؤتمراً لاعادة الإعمار ..واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لقادة مجلس سلام غزة في 19 فبراير

الأخبار الرئيسية

السفير الاميركي لدى اسرائيل يحدد مدة اعادة اعمار غزة ...

حماس تدعو إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتعتبر استمرار أعمال القتل يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه

الإعلام العبري : انتخابات عباس تشكل تحدياً مباشراً للرئيس ترامب

رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضد إيران لها عواقب وخيمة وستُكلل بهزيمة استراتيجية والحرب ستمتد للمنطقة بأكملها

ترامب يشيد بالمفاوضات “الإيجابية جدًا” التي تجري مع إيران في عُمان