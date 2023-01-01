كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..

القدس المحتلة / سما/

شن وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هجوماً حاداً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمه بخيانة الجنود الإسرائيليين وكذب رواياته حول أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال غالانت في تصريحات لقناة 12: "الجنود كانوا على الخطوط الأمامية ونتنياهو طعنهم من الخلف".

وأضاف أن تأخر الجيش الإسرائيلي في دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة لم يكن بسبب خوف القيادة كما زعم نتنياهو، بل بسبب نقص الذخيرة.

وجاءت تصريحات غالانت بعد أن نشر نتنياهو وثيقة مكونة من 55 صفحة تضمنت إجاباته لمفتش الدولة حول الهجوم، في محاولة لتبرئة نفسه من الفشل الأمني، متضمّنة اقتباسات انتقائية تهدف لإلقاء اللوم على خصومه السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين، بينهم غالانت نفسه.

وأكد غالانت أن قرار تعبئة كل نظام الاحتياط اتخذه هو في الساعة 9 صباحاً يوم 7 أكتوبر، فيما كرره نتنياهو لاحقاً، مضيفاً: "ليس مفاجئاً أن نتنياهو يعارض لجنة تحقيق حكومية، التي ستكشف أكاذيبه بلا شك".

يذكر أن نتنياهو وغالانت كانا على خلاف منذ تولي الحكومة الحالية السلطة نهاية 2022، حيث أقاله نتنياهو في مارس 2023 ثم أعاده بعد احتجاجات شعبية، قبل أن يستقيل غالانت نهائياً من الكنيست في يناير 2025.