  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

لابيد يتهم نتنياهو بالتقصير وتضليل الحقائق حول أحداث 7 أكتوبر

السبت 07 فبراير 2026 10:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يتهم نتنياهو بالتقصير وتضليل الحقائق حول أحداث 7 أكتوبر



القدس المحتلة / سما/

رد رئيس المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد على تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن أحداث 7 أكتوبر، مؤكداً أن نتنياهو كان على علم مسبق بالمخاطر الأمنية التي سبقت العدوان، ومتسائلاً كيف يمكن لرئيس الوزراء الادعاء بعدم معرفته أو أن أجهزة الأمن أخفت عنه حجم التهديدات.

ولفت لابيد، إلى أنه حضر اجتماعات أمنية مع نتنياهو قبل اندلاع الأحداث، واطّلع على تحذيرات استخباراتية واضحة حول احتمال تصعيد واسع في عدة مناطق، بما فيها قطاع غزة، معتبراً أن تجاهل نتنياهو لهذه التحذيرات كان السبب الرئيس في فشل الاستعدادات.

وأضاف أن سياسة نتنياهو في دعم حماس كقوة مقابلة للسلطة الفلسطينية، وتجاهله للتحذيرات والفرص المحتملة لاستهداف قيادات حماس، ساهمت في تفاقم الوضع الأمني، مشدداً على أن الحكومة السابقة لم تتخذ أي خطوات دبلوماسية أو عسكرية لتغيير الواقع في غزة.

وأشار لابيد إلى محاولات نتنياهو استخدام تسريبات غير قانونية لمستندات سرية لتفادي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مؤكداً أن السرد الذي قدمه نتنياهو للمراجع الرسمية تضمنت معلومات مغلوطة وموقتة لتعزيز روايته الشخصية، بما في ذلك تأخر إجراء تقييمات الحالة الأمنية لساعات عدة في صباح 7 أكتوبر، مقابل توثيق المراسلات والمستندات بشكل رسمي يظهر العكس.

كما كشف لابيد عن تضليل نتنياهو في ملفات الدعم القطري لحماس وادخال العمال من غزة، مؤكداً أن رئيس الوزراء عمد إلى تعديل الحقائق لصالح روايته وتجاهل معارضة أجهزة الأمن والمخابرات لخطط ومقترحات معينة.

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول أمني سابق يُفجر ضجة في إسرائيل.. يائير اعتدى على والده نتنياهو بالضرب وسارة “شريرة” ومُصابة بهوس السرقة

الإعلام العبري : انتخابات عباس تشكل تحدياً مباشراً للرئيس ترامب

نفي أمريكي بتقديم ترامب التزامات لنتنياهو بنزع سلاح حركة “حماس” خلال 60 يومًا

قلب نجل القذافي توقف الساعة 5:57 دقيقة والكاميرات تفضح تصرف حراسه وتفاصيل اغتياله

ظهرت وثائق إبستين: لقد تم تسجيل المشاهير الذين يدعمون غزة

“انسحاب شركات إماراتية من معرض دفاعي في السعودية وسط تصاعد خلافات البلدين

يتضمن مؤتمراً لاعادة الإعمار ..واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لقادة مجلس سلام غزة في 19 فبراير

الأخبار الرئيسية

السفير الاميركي لدى اسرائيل يحدد مدة اعادة اعمار غزة ...

كذب روايات 7 أكتوبر ..غالانت يتهم نتنياهو بخيانة الجنود وطعنهم من الخلف ..

حماس تدعو إسرائيل لتسهيل دخول لجنة إدارة غزة وتعتبر استمرار أعمال القتل يفرغ اتفاق وقف النار من مضمونه

الإعلام العبري : انتخابات عباس تشكل تحدياً مباشراً للرئيس ترامب

رئيس الأركان الإيراني: أي مغامرة ضد إيران لها عواقب وخيمة وستُكلل بهزيمة استراتيجية والحرب ستمتد للمنطقة بأكملها