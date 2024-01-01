  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هولندا تقرر تقليص اعتماد جيشها على الأسلحة الإسرائيلية

السبت 07 فبراير 2026 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تقرر تقليص اعتماد جيشها على الأسلحة الإسرائيلية



وكالات - سما-

صادق البرلمان الهولندي على قرار يقضي بتقليص اعتماد الجيش الوطني على الصناعات العسكرية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التوجه البرلماني ليدفع الحكومة نحو البحث عن بدائل أوروبية أو محلية، في مسعى لإنهاء حالة "التبعية" التقنية لشركات السلاح الإسرائيلية التي تعززت خلال السنوات الأخيرة.

وكشفت تقارير عن حجم الاعتماد الهولندي الكبير على تقنيات شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل"، حيث بلغت قيمة المشتريات العسكرية من إسرائيل نحو مليار يورو خلال العامين الماضيين فقط.

 

وقد أقر وزير الدفاع الهولندي، روب بريكلمانز، في رسالة للمشرعين بوجود هذا الاعتماد، مؤكداً تفضيل الوزارة مستقبلاً لموردين من داخل الاتحاد الأوروبي لضمان السيادة الأمنية.

وأعلنت الحكومة الهولندية في أبريل 2025 عن إلغاء تراخيص التصدير العامة لإسرائيل واستبدالها بنظام فحص دقيق لكل حالة على حدة، بما يشمل المعدات العسكرية والسلع "مزدوجة الاستخدام".

ويرى مراقبون أن مصادقة البرلمان على تقليص الاعتماد العسكري ليست مجرد إجراء فني، بل هي رسالة سياسية تعكس تحولاً في الرأي العام الهولندي الذي يرفض أن تكون أموال دافعي الضرائب وقوداً للصراعات الإقليمية.

ومع تزايد الدعوات لفرض حظر شامل على الأسلحة، يجد الجيش الهولندي نفسه أمام تحدي إعادة هيكلة سلاسل توريده بعيداً عن "تل أبيب" تماشياً مع الالتزامات الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

استطلاع معاريف : انقلاب في الساحة السياسية الإسرائيلية في الانتخابات القادمة

القاهرة : هجوم حاد على نتنياهو بسبب حديثه عن “تعاظم قوة” الجيش المصري ..

نتنياهو يعترف لأول مرة باغتيال القيادي في حماس مازن فقهاء عبر عميل من غزة

مسؤول أمني سابق يُفجر ضجة في إسرائيل.. يائير اعتدى على والده نتنياهو بالضرب وسارة “شريرة” ومُصابة بهوس السرقة

ما الذي دار في مسقط بين ايران وأميركا؟

الكشف عن اقامة قواعد عسكرية إسرائيلية جديدة بغزة

المخابرات التركية تكشف عملية جديدة ضد عملاء للموساد الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

ترامب يشيد بالمفاوضات “الإيجابية جدًا” التي تجري مع إيران في عُمان ويؤكد: طهران ترغب وبشدة في عقد اتفاق

نفي أمريكي بتقديم ترامب التزامات لنتنياهو بنزع سلاح حركة “حماس” خلال 60 يومًا

الاحتلال ينسف مربعات سكنية بخان يونس ورفح ويطلق النار على طول الخط الأصفر

يتضمن مؤتمراً لاعادة الإعمار ..واشنطن تعتزم عقد أول اجتماع لقادة مجلس سلام غزة في 19 فبراير

“انسحاب شركات إماراتية من معرض دفاعي في السعودية وسط تصاعد خلافات البلدين