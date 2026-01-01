حالة الطقس في فلسطين : انخفاض طفيف على درجات الحرارة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ومغبرا، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، وبارداً نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، الى غائم، ودافئا في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.