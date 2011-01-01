  1. الرئيسية
موقع أكسيوس : لقاء مباشر جمع مستشاري ترامب وعراقجي في مسقط

الجمعة 06 فبراير 2026 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

 أفاد تقرير لموقع "أكسيوس" يوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا مباشرا نادرا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عمان، في خطوة قد تمثل تحولا في القنوات الدبلوماسية بين الجانبين.

وذكر التقرير أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوفوجاريد كوشنر، صهر ترامب، التقيا عراقجي وجها لوجه على هامش جولة محادثات استضافتها مسقط.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه المفاوضات عادة عبر وسطاء عمانيين، حيث قاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي جهود التنسيق بين الوفدين.

وانتهت الجولة دون تحقيق "اختراق كبير"، مع توافق على استئناف المباحثات في غضون أيام.

ويأتي هذا اللقاء المباشر، الذي وصفه مراقبون بالاستثنائي، وسط تصعيد إقليمي مستمر وجهود دبلوماسية مكثفة لخفض التوتر بشأن برنامج طهران النووي.

يذكر أن الوفد الأميركي ضم إلى جانب ويتكوف وكوشنر قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، بينما ترأس الجانب الإيراني عباس عراقجي بمشاركة عدد من نوابه.

