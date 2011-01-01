دولة فلسطين تطلق خدمة جواز السفر البيومتري في بلجيكا

بروكسل/ وكالات /

أطلقت دولة فلسطين، عبر بعثتها لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، خدمة جواز السفر البيومتري الفلسطيني، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث الخدمات القنصلية المقدّمة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج، وذلك في إطار توجّهات القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وجهود الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد مصطفى.

وجرى تدشين الخدمة في مقر البعثة الفلسطينية في بروكسل، بحضور سعادة السفيرة الدكتورة أمل جادو الشكعة، وبمشاركة طواقم وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية وطاقم البعثة، إلى جانب عدد من أبناء الجالية الفلسطينية.

وأكدت السفيرة جادو الشكعة أن إطلاق خدمة الجواز البيومتري يشكّل خطوة مهمة في تسهيل إجراءات إصدار وتجديد جوازات السفر، ويعكس حرص دولة فلسطين على تلبية احتياجات المواطنين في أماكن تواجدهم، ومواكبة التطور التقني في تقديم الخدمات القنصلية، مشيرةً إلى أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية، وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدّمة، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين في الخارج، بما يضمن الدقة والموثوقية وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية المعتمدة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ثمرة عام من العمل المتواصل الذي قامت به البعثة الفلسطينية في بروكسل، بقيادة سعادة السفيرة الدكتورة أمل جادو الشكعة، لتطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للجالية الفلسطينية في بلجيكا ولوكسمبورغ.

كما ثمّنت السفيرة الجهد المميز الذي بذلته طواقم وزارتي الخارجية والمغتربين والداخلية المتواجدة في مقر البعثة الفلسطينية في بروكسل، والتي عملت بروح الفريق الواحد وبتنسيق عالٍ على إنجاز أعمال تركيب وتشغيل أنظمة الجواز البيومتري، وضمان جاهزية الخدمة وتقديمها للمواطنين بالشكل الأمثل.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج ضمن الخطة التطويرية لوزارة الداخلية واستراتيجية الحكومة الفلسطينية الرامية إلى أتمتة وتحديث الخدمات القنصلية، بما يسهم في تسهيل شؤون المواطنين الحياتية في الخارج، ويعكس التزام دولة فلسطين بتطوير مؤسساتها ومواكبة التحول الرقمي في العمل الحكومي.

وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في العمل القنصلي الفلسطيني، وتعزيزًا للعلاقات القنصلية بين دولة فلسطين والدول المضيفة، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز حضور دولة فلسطين ومؤسساتها الرسمية على الساحة الدولية.