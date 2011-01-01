  1. الرئيسية
حزب الله يقبل استقالة وفيق صفا من مسؤولية وحدة الارتباط

الجمعة 06 فبراير 2026 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يقبل استقالة وفيق صفا من مسؤولية وحدة الارتباط



وكالات / سما/

أفادت مصادر مطلعة بأن قيادة حزب الله اللبناني قبلت استقالة وفيق صفا، مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب،في سابقة هي الأولى من نوعها وهو المنصب الذي شغله لسنوات طويلة وكان صلة الوصل الأساسية مع الأجهزة الأمنية والقوى السياسية اللبنانية والدولية.

و تُعد وحدة الارتباط والتنسيق أحد أهم المفاصل الحيوية في الحزب، حيث تولى صفا إدارة ملفات شائكة شملت مفاوضات تبادل الأسرى والتنسيق الأمني الميداني.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت يشهد فيه الحزب مرحلة من إعادة الهيكلة والتقييم الداخلي في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

ويذكر أن وفيق صفا كان قد تعرض لمحاولة اغتيال إسرائيلية فاشلة خلال التصعيد الأخير، مما يضع هذه الاستقالة في سياق يربط بين الأوضاع الأمنية والمتغيرات التنظيمية داخل الحزب.

