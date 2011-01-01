القاهرة : هجوم حاد على نتنياهو بسبب حديثه عن “تعاظم قوة” الجيش المصري ..

القاهرة/سما/

بتذكيره بحقيقته كونه “مجرم حرب” مطلوبا للعدالة الدولية، وجه إعلاميون وناشطون مصريون تحذيرات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقب حديثه عن تعاظم القدرات العسكرية للجيش المصري.

ورصدت الأناضول تفاعلات مصرية بتدوينات على منصة شركة “إكس” الأمريكية، عقب حديث نتنياهو مساء الخميس، عن ضرورة “منع تراكم مفرط” في قوة الجيش المصري، بحسب ما نقله إعلام عبري.

وحتى الساعة 08:10 (ت.غ) من صباح الجمعة، لم يصدر عن الجيش المصري أي تعليق رسمي بخصوص ذلك.

ومنذ اندلاع الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشهد علاقات تل أبيب والقاهرة توترات متكررة، وصلت لحشد عسكري مصري على الحدود، واحتلال إسرائيلي لمحور فيلادليفيا قرب معبر رفح.

ونتنياهو مطلوب دوليا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة توقيف بحقه، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

** غضب وتحذير

الإعلامي مقدم أحد البرامج التلفزيونية أحمد موسى، وصف نتنياهو بأنه “‏مجرم حرب”.

فيما قال الكاتب سامح عسكر: “لا يمكن لإسرائيل منع القوة عن جيرانها، أو الاستمرار في نهج استعداء الدول والشعوب”.

وأكد عسكر أن “الجيش المصري قوي وسيقوى كل يوم عن سابقه، سواء رغب نتنياهو أم لم يرغب، وعلى الصهاينة العرب ومؤيدي إسرائيل في مصر حسم موقفهم”.

وقال الإعلامي المصري عمرو عبد الحميد، إن “‏الجيش المصري يقلق نتنياهو”، لافتا إلى تصريحاته الأخيرة.

وأضاف: “تحذير نتنياهو ليس الأول من نوعه بهذا الخصوص، حيث سبقه تحذيرات مماثلة من وزير الدفاع السابق يوآف غالانت الذي تناول في نقاشات أمنية داخلية مسألة تحديث ‎الجيش المصري”.

“وكذلك موشيه يعلون وزير الدفاع الأسبق، الذي أشار في مناسبات مختلفة إلى أن تعاظم القوة العسكرية المصرية يمثل عامل قلق استراتيجي طويل الأمد لإسرائيل”، وفق عبد الحميد.

** دعم ومساندة

من جانبه، قال الناشط لؤي الخطيب، إن حديث نتنياهو “تكرار للكلام الذي يقال منذ فترة في الأوساط الإسرائيلية السياسية والإعلامية عن تعاظم قوة الجيش المصري”.

وأشاد الخطيب بتسليح الجيش المصري الذي جرى خلال السنوات الماضية وبات الآن قوة لا يستهان بها.

وقال: “الرئيس (عبد الفتاح) السيسي في 12 سنة عمل أذكى تغفيلة (مناورة) في العصر الحديث، والكل صحي (استيقظ) على دولة عندها قوة يعمل لها ألف حساب حتى لو ما لم يهدد أحد”.

ودشن صانع المحتوى حسني ناجي، وسم #الجيش_المصري_120 مليون، وقال: “‏الجيش المصري بالنسبة للشعب المصري خط أحمر يا ‎نتنياهو”.

وأضاف: “تصريحاتك عن مراقبة تعاظم قوة الجيش المصري ليست سوى هراء لا يغيّر من الحقائق شيئًا”.

وزاد: “مصر دولة الجميع يعرف وزنها جيدًا، ويدرك الجميع متى تتكلم مصر ومتى تتحرك. رسالتنا واضحة مصر لا تمزح … وإياك والعبث معها”.

** تحذير ومصالح

والخميس، حذر نتنياهو، خلال نقاش مغلق في لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان، من تعاظم قدرات الجيش المصري، ودعا إلى منع “تراكم مفرط” في قوته، بحسب صحيفة “إسرائيل هيوم”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت الاجتماع قولها إن نتنياهو ذكر أن “الجيش المصري يبني قوته وأن هذا الأمر بحاجة إلى مراقبة”، مضيفا: “لدينا علاقة مع مصر، لكن يجب أن نمنع تراكمًا مفرطًا في القوة”.

وحسب المصادر، جاءت تصريحات نتنياهو في سياق حديث عن حساسية العلاقات مع مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم التوتر، وقعت إسرائيل ومصر اتفاقًا للغاز بنحو 35 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025، أعلن عنها نتنياهو شخصيا وقال إنها “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل معاهدة سلام، عقب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.