ترامب ينشر فيديو مسيئا يصور أوباما وزوجته كقردين

الجمعة 06 فبراير 2026 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب ينشر فيديو مسيئا يصور أوباما وزوجته كقردين



واشنطن / وكالات /

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عنصريا على مواقع التواصل الاجتماعي، يصور فيه السيدة الأولى السابقة باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما على هيئة قردين.

وفي نهاية الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، والمنشور على حسابه ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي "تروث"، يظهر الزوجان أوباما وقد اندمجت وجوههما مع أجساد قردين لمدة ثانية تقريبًا، بينما تُعزف أغنية "الأسد ينام الليلة" من فيلم "الأسد الملك" في الخلفية.

يكرر الفيديو أيضاً مزاعم كاذبة بأن شركة فرز الأصوات "دومينيون" ساعدت في "سرقة" الانتخابات الرئاسية لعام 2020 من ترامب، والتي خسرها أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وقد أدان مسؤولو الحزب الديمقراطي بشدة الفيديو الذي نشره ترامب، والذي اتُهم طوال مسيرته المهنية - كرجل أعمال وسياسي - بالعنصرية

وأدان مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة عام 2028 وأحد أشد منتقدي ترامب، الإعلان. وكتب المتحدث باسم نيوسوم على موقع X: "سلوك مقزز من الرئيس. يجب على كل جمهوري إدانة هذا. الآن.

