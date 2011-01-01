  1. الرئيسية
الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط لضرب إيران

الجمعة 06 فبراير 2026 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت صحيفة يديعوت احرنوت بأن قائد سلاح الجو الاسرائيلي تومر بار ورئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر أنهيا نقاشا محوريا لاستكمال الاستعدادات والمصادقة على خطط لعملية محتملة ضد إيران، في حال وقوع هجوم أمريكي على طهران، مع احتمال مشاركة إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.

جرى النقاش بعد أن أفادت شبكة NBC الأمريكية الليلة الماضية بأن الرئيس ترامب لم يُصدر بعدُ أوامره بشأن استخدام "الأسطول" الذي نقلته القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، وليس من الواضح ما الذي يتوقعه من العمل العسكري في إيران.

ونقلت الشبكة عن مصادر أمريكية قولها إن ترامب لم يُحدد بعدُ أهداف أي عمل عسكري مُحتمل، لكنها أشارت إلى أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" والسفن الحربية المُرافقة لها تقترب من مدى الضربات في إيران.

لكن وفقًا لهذه المصادر، فإن هذا رد فعل على التوترات، وليس قوة مُخصصة لمهمة مُحددة.

كما أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تمتلك أكثر من 450 صاروخ توماهوك على متن سفن في الشرق الأوسط، والتي يُمكن للجيش الأمريكي استخدامها في حال أعطى ترامب الضوء الأخضر لعملية عسكرية في إيران.

في الوقت نفسه، تجري محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط، عاصمة عُمان، في ظلّ التوترات المتصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة، والتي بدأت عندما وعد ترامب، وسط موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران الشهر الماضي، المتظاهرين بأن "المساعدة قادمة

