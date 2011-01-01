  1. الرئيسية
منصة “الحارس” تكشف قصة عميل في غزة.. اعترافات حول تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية

الجمعة 06 فبراير 2026 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصة “الحارس” تكشف قصة عميل في غزة.. اعترافات حول تعاونه مع المخابرات الإسرائيلية



غزة/سما/

كشفت منصة “الحارس” الأمنية، مساء الخميس، تفاصيل جديدة مما سُمح بنشره في قضية عميل استغل النشاط الإجرامي وقطع الطريق كغطاء للعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المنصة التابعة لأمن المقاومة في غزة أن عميلاً يُشار إليه بالأحرف (ح.ش) أقرّ بتعاونه مع مخابرات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ مهام استهدفت شاحنات المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، موضحًا أن الضابط المشغّل كان يتابع تحركاتهم بشكل مباشر خلال تنفيذ العمليات.

وبيّن العميل أن ارتباطه بمخابرات الاحتلال بدأ منتصف عام 2024، بعد تواصله عبر تطبيقات مرتبطة بالاحتلال بذريعة التنسيق لعبور مناطق القتال.
وأضاف أن أجهزة المخابرات استغلت تورطه في قضايا سرقة ونهب، وكلفته بمهام تضمنت اعتراض شاحنات المساعدات الإنسانية، ومراقبة عناصر تأمينها، وجمع معلومات عنهم، إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة زُوّدت بالأموال والأسلحة ووسائل الاتصال.

 

وأشار إلى أن العصابة حصلت على تغطية جوية عبر طائرات مسيّرة لتفادي الملاحقة، الأمر الذي تسبب بأضرار جسيمة خلال تنفيذ تلك العمليات.

