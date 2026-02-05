استطلاع القناة 12 العبرية : غالبية الإسرائيليين تتوقع بقاء حماس تحكم غزة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية حصول حزب الليكود على 26 مقعدا تلاه حزب رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينيت بـ23 مقعدا.

فيما حصلت القائمة العربية المشتركة على 12 مقعدا يليها حزب "الديمقراطيون" برئاسة يائير غولان وحزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت بـ10 مقاعد لكل منهما.

ويستدل من الاستطلاع، حصول حزب "شاس" برئاسة أرييه درعي على 9 مقاعد، يليه "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و"عوتسما يهوديت" برئاسة المتطرف إيتمار بن غفير بـ8 مقاعد لكل منهما، ثم حزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد بـ7 مقاعد بالتساوي مع حزب "يهودوت هتوراة" برئاسة يتسحاق غولدكنوبف.

وأظهر الاستطلاع عدم عبور حزب "الصهيونية الدينية" (1.9%) برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"كاحول لافان" (1.1%) برئاسة بيني غانتس، وحزب يستند بتسميته إلى جنود الاحتياط (1.6%) برئاسة يوعاز هندل، نسبة الحسم.

وفي رد على سؤال "من الأنسب لرئاسة الحكومة؟"، بيّن الاستطلاع تساوي نتنياهو وبينيت بحصولهما على 40%، ما أظهر تزايد تأييد بينيت بعدما حصل في الاستطلاع السابق على 33% فقط مقابل 42% لنتنياهو.

وفي سؤال آخر حول نظرتهم لما سيحصل مع حماس في غزة، قال 28% من المستطلعة آرائهم إن الحركة ستبقى في الحكم بشكل كامل، مقابل 21% الذين رأوا بأنها لن تحكم القطاع. ورأى 37% وهم الأغلبية، أن حماس ستبقى في الحكم بشكل جزئي. في المجمل يعتقد 65% أنها ستستمر في الحكم.