وزير الخزانة الأمريكي يزعم : قادة إيران ينقلون أموالهم إلى الخارج "بشكل جنوني"

وكالات / سما/

في اطار الحرب النفسية المتواصلة قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم ، إن تحركات القيادة الإيرانية بنقل أموالها إلى خارج البلاد بوتيرة متسارعة تشكل مؤشرًا على أن النظام في إيران قد يواجه نهاية قريبة.

وأضاف بيسنت، خلال جلسة استماع أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن القادة الإيرانيين ينقلون أموالهم إلى الخارج "بشكل جنوني"، واصفًا الوضع بقوله إن "الفئران تغادر السفينة"، حسب تعبيره، في إشارة إلى هروب واسع لرؤوس الأموال من داخل إيران.

وفي سياق آخر، تناول وزير الخزانة ملف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش إمكان فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على أسعار الفائدة، مؤكدًا أن أرباح شركات بطاقات الائتمان لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذا الإجراء.

وأشار إلى أن وزارة الخزانة تدرس تأثير هذه الخطوة على سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، مع مراعاة اختلاف مدة تطبيق السقف.

وعن تنظيم العملات المشفرة، شدد "بيسنت" على أهمية إقرار ما يعرف بـ"قانون الوضوح" الخاص بالأصول الرقمية، معتبرًا أن فرض ضريبة أرباح رأس المال على العملات المشفرة المستخدمة في عمليات التبادل لا يزال مسألة معقدة من الناحية التطبيقية.

وفيما يتعلق بالصين، قال وزير الخزانة، إنه لن يتفاجأ إذا كانت بكين تعمل على تطوير حلول لمواجهة تحديات الأصول الرقمية، مشيرًا إلى امتلاكها بيئة تجريبية واسعة في هونج كونج لاختبار الابتكارات المالية، وسط تقارير غير مؤكدة عن أصول رقمية صينية مدعومة بعملات غير اليوان.

وحول التعريفات الجمركية، أقر بيسنت، بأن توقعاته السابقة لعام 2024 لم تتحقق، مشيرًا إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وقوة الدولار جاء بعكس ما كان متوقعًا.

كما أكد أن الولايات المتحدة في بداية طفرة تصنيعية، في إشارة إلى توجه الإدارة الأمريكية نحو تعزيز التصنيع المحلي.

وعن قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال بيسنت، إن الأمر يعود إلى ترامب، موضحًا أن تصريحات الرئيس بشأن مقاضاة كيفن وارش، بسبب أسعار الفائدة جاءت على سبيل المُزاح.