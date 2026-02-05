  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا" دون مساعدة واشنطن

الجمعة 06 فبراير 2026 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمريكا تحث مواطنيها على مغادرة إيران "فورا" دون مساعدة واشنطن



وكالات - سما-

طلبت السفارة الأمريكية "الافتراضية " في طهران من المواطنين الأمريكيين مغادرة إيران بشكل فوري.

وفي "تحذير أمني" نشر يوم الجمعة، حثت السفارة المواطنين الأمريكيين على "مغادرة إيران الآن"، وتحضير خطط للخروج منها لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية.

وحذر البيان المواطنين الأمريكيين المتواجدين في إيران من مخاطر "استمرار الإجراءات الأمنية المشددة، وإغلاق الطرق، وتعطيل وسائل النقل العام، وحجب الإنترنت ومواصلة الحكومة الإيرانية تقييد الوصول إلى شبكات الهاتف المحمول والثابتة والإنترنت الوطنية، وتقليص أو إلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية من وإلى إيران".

وقال البيان إنه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاعات الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة، وإذا كان ذلك آمنا، فعليهم التفكير في مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا".

يأتي ذلك تزامنا مع عقد مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط في محاولة لخفض حدة التوتر في العلاقات بين البلدين، وسط حشد ضخم للقوات الأمريكية في المنطقة وتهديدات واشنطن بضرب إيران إذا رفضت إبرام صفقة بشأن ملفها النووي والصاروخي وسياساتها الإقليمية.

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : جيش الاحتلال يستعد لعملية برية واسعة في غزة

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران

تصريحات أولمرت تهز إسرائيل: حكومة نتنياهو تدعم محاولة إجرامية خطيرة للتطهير العرقي في الضفة

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

موسوي يكشف حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية ويؤكد: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

2026-02-05_14-48-13_624578

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة