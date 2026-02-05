أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد أربعة مواطنين بينهم أسير محرر، جراء غارات متفرقة على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين: 2026 عام الديمقراطية
- لجنة الانتخابات تبدأ مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين غدا
- دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتصاعدة في سلوان
- كاتس يقرر تحويل اثنين من حراس الأقصى إلى الاعتقال الإداري
- إصدار أذونات مزاولة مهنة التمريض للممرضات والممرضين الفلسطينيين في لبنان
- الرئاسة ترحب بإصدار "الصحة" اللبنانية أذونات مزاولة مهنة للممرضين والممرضات الفلسطينيين
- أولمرت: إسرائيل تدعم محاولة عنيفة وإجرامية للتطهير العرقي في الضفة
- إصابة فتى في بيتا وعمليات هدم وإخطارات وتجريف وإتلاف محاصيل زراعية بالضفة
* "الأيام":
- 5 شهداء.. غارات وقصف بري وبحري نسف آخر مدارس "الأونروا" في جباليا
- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين
- "الصحة العالمية" تبقي على حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية
- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف التهجير والهدم في القدس
- الأمم المتحدة: تسجيل أعلى نسبة تهجير للسكان في الضفة الغربية
- هدم منازل وتجريف أراض في محاولات عدة
- الشروع بشق طريق استيطاني ضمن مخطط القدس الكبرى
- واشنطن تلوح بخيارات أخرى وطهران بصاروخ متطور قبيل مفاوضات مسقط
- نتنياهو يرفض أمام الكنيست تحمل المسؤولية: 7 أكتوبر فشل استخباري
* "القدس":
- 4 شهداء بينهم أسير مبعد بغارات على خان يونس
- الاحتلال يشق طريقا استيطانيا جديدا لعزل القدس
- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت
- الصحة العالمية تصوت لإبقاء حالة الطوارئ في فلسطين
- الأوقاف تجري قرعة الحج وتعلن أسماء حجاج المحافظات الشمالية
- أولمرت: إسرائيل تدعم محاولة عنيفة واجرامية للتطهير العرقي في الضفة
- دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد المقدسيين