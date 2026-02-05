رام الله / سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، استشهاد أربعة مواطنين بينهم أسير محرر، جراء غارات متفرقة على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين: 2026 عام الديمقراطية

- لجنة الانتخابات تبدأ مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين غدا

- دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها المتصاعدة في سلوان

- كاتس يقرر تحويل اثنين من حراس الأقصى إلى الاعتقال الإداري

- إصدار أذونات مزاولة مهنة التمريض للممرضات والممرضين الفلسطينيين في لبنان

- الرئاسة ترحب بإصدار "الصحة" اللبنانية أذونات مزاولة مهنة للممرضين والممرضات الفلسطينيين

- أولمرت: إسرائيل تدعم محاولة عنيفة وإجرامية للتطهير العرقي في الضفة

- إصابة فتى في بيتا وعمليات هدم وإخطارات وتجريف وإتلاف محاصيل زراعية بالضفة

* "الأيام":

- 5 شهداء.. غارات وقصف بري وبحري نسف آخر مدارس "الأونروا" في جباليا

- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين

- "الصحة العالمية" تبقي على حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف التهجير والهدم في القدس

- الأمم المتحدة: تسجيل أعلى نسبة تهجير للسكان في الضفة الغربية

- هدم منازل وتجريف أراض في محاولات عدة

- الشروع بشق طريق استيطاني ضمن مخطط القدس الكبرى

- واشنطن تلوح بخيارات أخرى وطهران بصاروخ متطور قبيل مفاوضات مسقط

- نتنياهو يرفض أمام الكنيست تحمل المسؤولية: 7 أكتوبر فشل استخباري

* "القدس":

- 4 شهداء بينهم أسير مبعد بغارات على خان يونس

- الاحتلال يشق طريقا استيطانيا جديدا لعزل القدس

- الرئيس يتسلم مسودة الدستور المؤقت

- الصحة العالمية تصوت لإبقاء حالة الطوارئ في فلسطين

- الأوقاف تجري قرعة الحج وتعلن أسماء حجاج المحافظات الشمالية

- أولمرت: إسرائيل تدعم محاولة عنيفة واجرامية للتطهير العرقي في الضفة

- دبلوماسيون أوروبيون يطالبون إسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد المقدسيين