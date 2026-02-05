الطقس: أجواء دافئة وارتفاع آخر على درجات الحرارة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم ودافئا نسبيا في المناطق الجبلية، دافئا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما الأحد: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ودافئا في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.