  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين

الجمعة 06 فبراير 2026 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يُحذّر من تعاظم قدرات الجيش المصري ويدعو إلى منع “تراكم مفرط” للقوة رغم العلاقات واتفاق الغاز الضخم بين البلدين



القدس المحتلة/سما/

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من تعاظم قدرات الجيش المصري، ودعا إلى منع “تراكم مفرط” في قوته، بحسب ما نقله إعلام عبري.
جاء ذلك خلال نقاش مغلق في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، وفقا لصحيفة “إسرائيل هيوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حضرت الاجتماع قولها إن نتنياهو ذكر أن “الجيش المصري يبني قوته وأن هذا الأمر بحاجة إلى مراقبة”، مضيفًا: “لدينا علاقة مع مصر، لكن يجب أن نمنع تراكمًا مفرطًا في القوة (العسكرية)”.
وحسب المصادر، جاءت تصريحات نتنياهو في سياق حديث عن حساسية العلاقات مع مصر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم تلك التوترات، وقعت إسرائيل ومصر اتفاقًا للغاز بقيمة 35 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر التي قال إنها تعد “الأكبر في تاريخ إسرائيل”.
وقال إن “قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.75 مليار دولار)، وهي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل”.

وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

يديعوت : جيش الاحتلال يستعد لعملية برية واسعة في غزة

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران

تصريحات أولمرت تهز إسرائيل: حكومة نتنياهو تدعم محاولة إجرامية خطيرة للتطهير العرقي في الضفة

غضبٌ إسرائيليٌّ: إيران والولايات المتحدة تجتمعان بعد تراجعٍ واشنطن المذلّ..

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

الأخبار الرئيسية

إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

2026-02-05_14-48-13_624578

هل بدأ مُخطّط ثأر الشرع من “حزب الله” ..قوات سورية تحتشد لمهاجمة لبنان في لحظة الهجوم على ايران

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

خطط إسرائيل ونيّاتها المبيّتة في غزة... الدفع نحو انهيار الاتفاق وتكثيف القتال