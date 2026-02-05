  1. الرئيسية
إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.

الخميس 05 فبراير 2026 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن عن صاروخ "خرمشهر- 4" الباليستي.



سما / وكالات /

قالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن الحرس الثوري الإيراني نشر للمرة الأولى أحد أحدث صواريخه الباليستية بعيدة المدى في مدن صاروخية تحت الأرض، في خطوة قالت إنها تعكس تعزيزا لقدرات إيران ضمن ما تصفه بـ"العقيدة الهجومية" والردع النشط.

وقالت الوكالة إن صاروخ "خرمشهر- 4" شوهد ضمن المعدات العملياتية خلال مراسم الكشف عن مدينة صاروخية جديدة تابعة لقوة الجو-فضاء في الحرس الثوري.

وأوضحت أن خرمشهر-4، المعروف أيضا باسم "خيبر"، يعد أحد الركائز الرئيسية للقدرات الصاروخية الاستراتيجية الإيرانية، مشيرة إلى أن دخوله الخدمة في منشآت تحت الأرض يتجاوز كونه عرضا تقنيا، ويحمل دلالات عملياتية واستراتيجية في ظل ما وصفته بتزايد التهديدات للأمن القومي الإيراني.

وقالت الوكالة إن الصاروخ يتمتع بمدى يصل إلى نحو 2000 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يزن قرابة 1500 كيلوغرام، مع تصميم يهدف إلى زيادة الدقة والقدرة على اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي.

وأضافت أن خرمشهر-4 يعمل بمحرك "أروند" يستخدم وقودا ذاتي الاشتعال، ما يقلل زمن الجاهزية ويتيح إطلاقه من منصات متحركة خلال أقل من 15 دقيقة.

ووفقا للمعلومات التي أوردتها فارس، تصل سرعة الصاروخ إلى 16 ماخ خارج الغلاف الجوي ونحو 8 ماخ داخله، ما يقلص زمن الطيران إلى ما بين 10 و12 دقيقة.

كما أشارت إلى أن الصاروخ يعتمد على توجيه رئيسي في المرحلة الوسطى من الطيران، وهو ما يقلل من تأثير الحرب الإلكترونية، إضافة إلى رأس حربي مناورة مزود بمحركات تكتيكية لتحسين الدقة في المرحلة النهائية.

