هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

غزة / سما/

كشف مصدر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن واشنطن تضغط على إسرائيل لإدخال بضائع ومساعدات عبر معبر رفح.

وقال المصدر إن الإدارة الأمريكية تكثف ضغوطها على إسرائيل من أجل توسيع عمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحيث لا يقتصر على عبور عدد محدود من المشاة، بل يشمل أيضا إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن ترى أن استمرار الوضع الحالي يعرقل وصول المساعدات ويزيد من الأزمة الإنسانية، وهو ما يدفعها إلى مطالبة إسرائيل بفتح المجال أمام حركة أوسع عبر المعبر.

في السياق ذاته، تجري مؤسسة غزة الإنسانية، التي كانت تتولى سابقا تأمين مراكز المساعدة الأمريكية في غزة، اتصالات مكثفة بهدف الحصول على موافقة تسمح لها بتأمين عمل معبر رفح، بما يضمن وصول المساعدات بشكل منظم وآمن.