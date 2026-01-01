  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة

الخميس 05 فبراير 2026 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
هارتس : واشنطن تضغط على إسرائيل لتوسيع عمل معبر رفح وإدخال المساعدات لغزة



غزة / سما/

كشف مصدر لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن واشنطن تضغط على إسرائيل لإدخال بضائع ومساعدات عبر معبر رفح.

وقال المصدر إن الإدارة الأمريكية تكثف ضغوطها على إسرائيل من أجل توسيع عمل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بحيث لا يقتصر على عبور عدد محدود من المشاة، بل يشمل أيضا إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وبحسب المصدر، فإن واشنطن ترى أن استمرار الوضع الحالي يعرقل وصول المساعدات ويزيد من الأزمة الإنسانية، وهو ما يدفعها إلى مطالبة إسرائيل بفتح المجال أمام حركة أوسع عبر المعبر.

في السياق ذاته، تجري مؤسسة غزة الإنسانية، التي كانت تتولى سابقا تأمين مراكز المساعدة الأمريكية في غزة، اتصالات مكثفة بهدف الحصول على موافقة تسمح لها بتأمين عمل معبر رفح، بما يضمن وصول المساعدات بشكل منظم وآمن.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يغتال القيادي الابرز في سرايا القدس بقطاع غزة

لغز” ثبات الخطاب الرسمي في طهران يثير حيرة “محللي الإستخبارات” في القيادة الوسطى.. ما الذي يملكه الإيرانيون ولا يعرفه العالم؟

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في نخبة القسام بغزة

بعد إلغاء التنسيق.. استئناف سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

بعد تعليق مفاوضات مسقط..ترامب يهدد : على خامنئي أن يشعر بالقلق الشديد

موقع ببلومبيرغ يحذر ترمب من "الغطرسة" مع إيران والانجرار وراء إسرائيل

الأخبار الرئيسية

لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

خطط إسرائيل ونيّاتها المبيّتة في غزة... الدفع نحو انهيار الاتفاق وتكثيف القتال

جيش الاحتلال لعائلات المرضى المغادرين للعلاج: "لا تعودوا إلى غزة.. الحرب ستعود"

يديعوت : جيش الاحتلال يستعد لعملية برية واسعة في غزة

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..