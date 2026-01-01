لن نقف مكتوفي الايدي ..لافروف: الوضع في إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله

سما / وكالات /

قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف إن الوضع المتوتر بشأن إيران ينذر بانفجار قد يشمل الشرق الأوسط بأكمله، مشيرا إلى أن موسكو لن تكتفي بمراقبة ما يحدث دون تدخل.

وأضاف في تصريحات له اليوم الخميس قائلا: إيران شريك وثيق لنا ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال تطور التعقيدات الحالية في المنطقة.

وبيّن لافروف أن روسيا مستعدة للمساهمة في خفض التصعيد الحالي في الشرق الأوسط بين تل أبيب وواشنطن وطهران.

وبحسب لافروف فإن موسكو لا تفرض نفسها حاليا وسيطا على إسرائيل أو إيران أو الولايات المتحدة في اتصالاتها معهم، بل تكتفي بمناقشة الوضع فقط، حسب تعبيره.