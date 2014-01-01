  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسوي يكشف حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية ويؤكد: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء

الخميس 05 فبراير 2026 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسوي يكشف حقيقة اغتيال قائد القوة البحرية ويؤكد: نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل من جانب الأعداء



طهران / وكالات /

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن “تطوير الصواريخ الباليستية أسهم في تعزيز القدرة الردعية لإيران ورفع جاهزية قواتها المسلحة لمواجهة أي تهديد محتمل”.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن موسوي قوله، خلال زيارة إلى مدينة الصواريخ التابعة للحرس الثوري، إن “إيران نجحت في تحديث منظومة الصواريخ الباليستية في مختلف الجوانب الفنية والتقنية، ما انعكس بشكل مباشر على تعزيز قوة الردع”.
وأوضح موسوي، أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استعداد دائم للتعامل مع أي تحرك من جانب ما وصفهم بـ”الأعداء”، مؤكدًا: “نحن على أهبة الاستعداد لأي عمل معاد”.
وأشار إلى أن “العقيدة العسكرية الإيرانية شهدت تحولًا في طبيعة التعامل مع التهديدات”، لافتًا إلى تبني سياسة الحرب غير المتجانسة، إلى جانب تطوير القدرات الهجومية والدفاعية، بما يضمن حماية المصالح الوطنية.

وشدد موسوي، على أن تحديث الصواريخ الباليستية في جميع أبعادها التقنية شكل ركيزة أساسية في ترسيخ معادلة الردع، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر السبت الماضي، بيانا نفى فيه صحة الشائعات، التي تم تداولها اليوم بشأن اغتيال قائد القوة البحرية للحرس الثوري علي رضا تنكسيري، مؤكدًا أن “هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة”.
وأشار البيان إلى أن “نشر مثل هذه الشائعات يأتي من حساب “ترور آلارم”، المعروف بنشره أخبار كاذبة في المواضيع الأمنية والعسكرية، ويعتبر الذراع العملياتي للموساد في الحرب النفسية”.
وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن “هذا الحساب سبق له الادعاء باغتيال قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني”، مشيرا إلى أن “نشر الشائعات في ظل تواجد الأساطيل الأمريكية في المنطقة، خلال الأيام الأخيرة، يكتسب معنى أكبر ضمن حملة الحرب النفسية”.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق، أن “الصوت المدوّي الذي سُمع في بعض أحياء بندر عباس، كان نتيجة انفجار داخل منزل سكني في شارع المعلم”.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مبنى تعرض للانفجار فيما تناثرت آثار الركام حوله وغطت عددا من السيارات المتوقفة بالقرب من المنطقة، بينما قال الإعلام الإيراني إن “الانفجار في الشقة السكنية في بندر عباس، ناجم عن تسرب للغاز”.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن “أسطولا ضخما” يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على التفاوض بشأن اتفاق “عادل ومنصف” يتضمن الإلغاء الكامل لأسلحة إيران النووية.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قصفت في يونيو/ حزيران 2025، منشآت نووية إيرانية في إطار عملية “مطرقة منتصف الليل”، مصرحًا بأن “الهجوم القادم سيكون أسوأ” وحثّ على “عدم السماح بحدوث ذلك”.

من جانبه، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن القوات المسلحة الإيرانية “مستعدة للرد فورًا وبقوة على أي عدوان على أراضي إيران أو أجوائها أو مياهها”.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يغتال القيادي الابرز في سرايا القدس بقطاع غزة

لغز” ثبات الخطاب الرسمي في طهران يثير حيرة “محللي الإستخبارات” في القيادة الوسطى.. ما الذي يملكه الإيرانيون ولا يعرفه العالم؟

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في نخبة القسام بغزة

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

بعد إلغاء التنسيق.. استئناف سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

بعد تعليق مفاوضات مسقط..ترامب يهدد : على خامنئي أن يشعر بالقلق الشديد

موقع ببلومبيرغ يحذر ترمب من "الغطرسة" مع إيران والانجرار وراء إسرائيل

الأخبار الرئيسية

خطط إسرائيل ونيّاتها المبيّتة في غزة... الدفع نحو انهيار الاتفاق وتكثيف القتال

جيش الاحتلال لعائلات المرضى المغادرين للعلاج: "لا تعودوا إلى غزة.. الحرب ستعود"

يديعوت : جيش الاحتلال يستعد لعملية برية واسعة في غزة

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

معبر رفح : وصول 25 مسافرا إلى قطاع غزة والدفعة الرابعة تغادر