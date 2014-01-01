الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لقصف محتمل من “أنصار الله” على إسرائيل..

القدس المحتلة / سما/

ذكرت هيئة البث العبرية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لقصف محتمل من جماعة “أنصار الله” في اليمن.

وأفادت الهيئة، على حسابها على منصة شركة “إكس” الأمريكية، بأن “هناك تقديرات من مسؤولين دفاعيين إسرائيليين تقضي بأنه في حال شنت الولايات المتحدة هجوما على إيران فإن الحوثيين سيردون في إسرائيل”.

وأكد إيتاي بلومينتال، المحلل السياسي للهيئة، أن الجيش الإسرائيلي “يضع في حساباته أن الحوثيين في اليمن سيردون على الفور في إسرائيل ردا على أي هجوم أمريكي على إيران”.

وأوضح بلومينتال، أن الدفاعات الجوية في حالة تأهب لاحتمال تجدد القصف الجوي تجاه إسرائيل.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ “شامل وغير مسبوق” على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان “محدودا” وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.

وفي 13 يونيو/ حزيران 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، فيما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي 22 من ذات الشهر، هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها “أنهتها”، فردت طهران بقصف قاعدة “العديد” الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وسبق أن أطلقت جماعة “أنصار الله” صواريخ وطائرات مسيرة تجاه إسرائيل قبل مساندة لغزة قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وتل أبيب في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد إبادة جماعية استمرت لمدة عامين بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر 2023.