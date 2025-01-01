  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطات الاحتلال الاسرائيلي تبدأ بشق "شارع 45" الاستيطاني شمال القدس

الخميس 05 فبراير 2026 09:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سلطات الاحتلال الاسرائيلي تبدأ بشق "شارع 45" الاستيطاني شمال القدس



القدس المحتلة / سما/

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أعمال شق شارع 45 الاستيطاني شمال القدس، في إطار مخطط استيطاني يهدف إلى ربط مستعمرات شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس، وتعزيز السيطرة الاستيطانية على محيطها.

ويمتد شارع 45 من بلدة مخماس شرقًا وصولًا إلى نفق قلنديا غربًا، ليرتبط لاحقًا بشارع 443 الاستيطاني، بطول يُقدَّر بنحو 5 كيلومترات في مرحلته الحالية، وذلك ضمن منظومة طرق استيطانية التفافية تُحكم الطوق على مدينة القدس وتُعيد رسم الجغرافيا المحيطة بها.

ويهدف الشارع إلى تسهيل حركة المستوطنين وربط الكتل الاستيطانية شمال القدس وشرق رام الله مباشرة بمدينة القدس والداخل المحتل، بما يسهم في تشجيع الاستيطان وجذب المستوطنين اليهود للسكن في المستوطنات المقامة في محيط المدينة، إلى جانب السيطرة على السفوح الشرقية والشمالية للقدس، وتغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للمنطقة.

كما يشكّل المشروع أداة مركزية في عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية ووسطها، في إطار تنفيذ عملي لمخطط القدس الكبرى بالمفهوم الإسرائيلي، وفرض وقائع استعمارية دائمة على الأرض تخدم مشروع الضم وتكريس السيطرة الإسرائيلية على المدينة ومحيطها.

وصادرت سلطات الاحتلال لأجل شق الشارع نحو 280 دونمًا من أراضي المواطنين الفلسطينيين، تعود لبلدات مخماس، جبع، الرام وكفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك بموجب أوامر عسكرية، رغم اعتراضات الأهالي.

وبحسب المعطيات المعلنة، تبلغ تكلفة تنفيذ شارع 45 نحو 400 مليون شيكل.

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي يغتال القيادي الابرز في سرايا القدس بقطاع غزة

لغز” ثبات الخطاب الرسمي في طهران يثير حيرة “محللي الإستخبارات” في القيادة الوسطى.. ما الذي يملكه الإيرانيون ولا يعرفه العالم؟

هآرتس : إسرائيل تريد جني أرباح اقتصادية من إعادة إعمار القطاع .. فهل تمد غزة بالكهرباء ؟

جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في نخبة القسام بغزة

بعد إلغاء التنسيق.. استئناف سفر الدفعة الثالثة من مرضى غزة عبر معبر رفح

بولندا عن جيفري إبستين: جاسوس للمخابرات الروسية

الاعلام العبري يكذب نتنياهو : غزة لم تكن حاضرة في لقائه مع وويتكوف بخلاف ما أعلنه

الأخبار الرئيسية

شاهد..صحافي لبناني يكشف تفاصيل ومفاجآت حول اغتيال “نصر الله” واعترافات أحد المتورطين في العملية..

غضبٌ إسرائيليٌّ: إيران والولايات المتحدة تجتمعان بعد تراجعٍ واشنطن المذلّ..

معبر رفح : وصول 25 مسافرا إلى قطاع غزة والدفعة الرابعة تغادر

الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لقصف محتمل من “أنصار الله” على إسرائيل..

المجازر مستمرة : 24 شهيدا وعشرات الجرحى واستمرار نسف المنازل والغارات الجوية على قطاع غزة