الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات واسعة في الخليل ويطا تطال مواطنين وأطفالًا

الخليل/ سما/

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش واعتقال واسعة في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، طالت عددًا من المواطنين، بينهم أطفال، وتركزت في مدينة الخليل ومحيطهما.

وأفادت مصادر محلية بأن الحملة أسفرت عن اعتقال كلٍّ من: الدكتور حاتم قفيشة، فادي نادر النتشة، عمر عبد الرؤوف أبو اسنينة، منجد مرقة، محمد حسام الأطرش، محمود أبو داود، عبد العادل عوني أبو مياله، محمد حسين أبو حديد، أشرف أنور القاضي التميمي، أمجد عبد السلام سلهب من خربة قلقس جنوب الخليل، إضافة إلى اعتقال يعقوب الزعارير من منزله في منطقة واد السمن جنوب الخليل، وعطا أبو رموز من منطقة عقبة إنجيله جنوب المدينة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أخلت سبيل غالبية المعتقلين صباح اليوم بعد التحقيق معهم، فيما لم يُعرف حتى اللحظة عدد المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الطفلين عبد الكريم الدويك (13 عامًا) وقيس السكافي (13 عامًا)، بعد احتجازهما في مركز شرطة جعبرة منذ ساعات صباح يوم أمس الأربعاء، حيث أُبلغت سلطات الاحتلال عائلتاهما في ساعة متأخرة من الليلة الماضية باعتقالهما ونقلهما إلى سجن "عوفر".

كما أفادت مصادر محلية في مدينة يطا بأن قوات الاحتلال حوّلت منزل المبعد إلى خارج الوطن جهاد النجار إلى مركز تحقيق ميداني، واحتجزت أكثر من 50 شخصًا من أفراد عائلة النجار، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، ومصادرة أموال ومصاغ ذهبي، ولم تعرف بعد القيمة المالية لما تم مصادرته.

وتأتي هذه الحملة في إطار التصعيد المتواصل الذي تشهده محافظة الخليل.