طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الخميس 05 فبراير 2026 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء غائمة جزئيا وارتفاع ملموس على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد الجمعة غائما جزئيا الى غائم ودافئا نسبياً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت المقبل غائما جزئيا ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الاحد: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ودافئا في معظم المناطق حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

