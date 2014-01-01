المجازر مستمرة : 24 شهيدا وعشرات الجرحى واستمرار نسف المنازل والغارات الجوية على قطاع غزة

غزة / سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 118 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد 24 مواطنا واصابة العشرات في مختلف مناطق قطاع غزة.

واعلن جيش الاحتلال انه اغتال علي الرزاينة قائد لواء الشمال في سرايا القدس وبلال ابو عاصي مسؤول بنخبة كتائب القسام في خان يونس.

وفجر اليوم اصيبت فتاة برصاص جيش الاحتلال داخل خيمتها قرب دوار أبو حميد وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار على شاطىء بحر خانيونس.

ونسف جيش الاحتلال مباني بمخيّم جباليا شماليّ قطاع غزة

وأغارت طائرات إسرائيلية على مناطق انتشار قوات الاحتلال شمال شرقي مدينة غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال غارات جوية بمناطق انتشار الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مشافي غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 24 شهداء و 38 مصابا.

ومنذ وقف إطلاق النار ( 11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 556 اضافة إلى 1500 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 717 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في7 أكتوبر 2023 بلغ71825 شهيدا و 171608 مصابين.