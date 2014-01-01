السيسي وأردوغان يؤكدان على تثبيت وقف النار في غزة وحقوق الشعب الفلسطيني

القاهرة /سما/

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف ونرفض التصرفات الأحادية في الأراضي المحتلة.

وأكد الرئيس المصري اتفاق الجانبين المصري والتركي على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بجميع مراحله، وضرورة الالتزام الكامل ببنوده دون أي محاولات للالتفاف عليه.

وقال السيسي إن المباحثات مع الرئيس التركي تناولت التطورات الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة، مشددا على توافق القاهرة وأنقرة بشأن أولوية تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، بما يسهم في حماية المدنيين وتهيئة الظروف لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأضاف الرئيس المصري أنه أكد مع نظيره التركي رفض كل المحاولات الرامية إلى تقويض أو تجاوز اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن أي خرق من شأنه تعقيد المشهد وتهديد فرص التهدئة والاستقرار.

وفي سياق متصل، أشار السيسي إلى أن المباحثات شملت أيضًا تطورات الأوضاع في السودان، حيث اتفق الرئيسان على أهمية التوصل إلى هدنة تفضي إلى اتفاق سلام شامل، يحفظ وحدة السودان ويضع حدًا لمعاناة شعبه.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه شدد على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا، باعتبارها المسار الأساسي لاستعادة الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وقال السيسي إنه أبلغ نظيره التركي أهمية دعم الجهود الرامية إلى تمكين الليبيين من اختيار قيادتهم عبر انتخابات شفافة، بما يضع حدا لحالة الانقسام السياسي ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي ملف سوريا، أعلن الرئيس المصري ترحيب بلاده بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، معتبرًا أن أي تفاهمات من شأنها الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها تمثل خطوة إيجابية في اتجاه الحل السياسي الشامل.

وأضاف السيسي أن مصر تدعم كل الجهود التي تسهم في إنهاء الأزمة السورية، وتجنب المزيد من التصعيد، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.

بدوره، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أجرى مشاورات موسعة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التنسيق بين البلدين يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأوضح أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي، أن القضية الفلسطينية تتصدر المواضيع الرئيسية على جدول الأعمال المشترك بين أنقرة والقاهرة، مشيرا إلى أنه رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فإن المأساة الإنسانية في قطاع غزة ما تزال مستمرة.

وأكد الرئيس التركي رفض بلاده للانتهاكات التي تهدف إلى تخريب اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن تركيا تعمل، بالتعاون مع شركائها، على إطلاق مبادرات من شأنها الإسهام في تحقيق السلام في غزة وتخفيف معاناة المدنيين.

وفي ملف ليبيا، قال أردوغان إن الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها يمثل هدفا مشتركا لتركيا ومصر، لافتا إلى توافق الجانبين على دعم المسار السياسي بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويعزز الاستقرار فيها.

ويأتي المؤتمر في إطار التقارب المصري–التركي ومساعي البلدين لتنسيق المواقف حيال أبرز ملفات المنطقة، وفي مقدمتها فلسطين وليبيا، بما يخدم الأمن الإقليمي ويحد من التوترات القائمة.