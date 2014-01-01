الاحتلال يفرج عن تسعة من عمال غزة اعتقلهم من الصفة وال 48

غزة / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، عن تسعة أسرى من سكان قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الأسرى هم من العمال الذين كانوا عالقين في الضفة الغربية وأراضي الـ"48" منذ السابع من أكتوبر، وقد اعتقلهم جيش الاحتلال على فترات متباعدة.

ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح برفقة طواقم الصليب الأحمر، وهم: "محمد أحمد محمد دغمش" (31 عامًا)، "محمد أنور محمد دغمش" (37 عامًا)، "أحمد إياد محمد البراوي" (18 عامًا)، "محمد صائب عبد الحفيظ البراوي" (18 عامًا)، "كرم نافذ محمود رومية" (20 عامًا)، "طارق نعيم فهيم العجلة" (29 عامًا)، "أحمد إبراهيم موسى الشاعر" (22 عامًا)، "شادي رمضان العبدالمقيد" (41 عامًا)، و"صقر عبد الفتاح علي أبو شقورة" (21 عامًا).