وزير إسرائيلي : سأقطع الكهرباء عن مقار الأونروا بالقدس

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إنه سيشرف بنفسه اليوم على قطع المياه والكهرباء عن مقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في مدينة القدس الشرقية.

وزعم كوهين في تصريحات لإذاعة (103 أف إم) المحلية الإسرائيلية، أن “الأونروا ذراع لحماس”، مضيفا: “أنا الآن في طريقي إلى القدس الشرقية لأشهد بنفسي قطع المياه والكهرباء عن مقراتها”.

وكان الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) قرر نهاية العام 2025، قطع المياه والكهرباء عن مقار الأونروا بالقدس الشرقية، بعد أن قرر أواخر 2024 منع الوكالة الأممية من العمل في القدس الشرقية وإسرائيل.

وأجبرت إسرائيل الأونروا على إخلاء مقرها الرئيسي في حين الشيخ جراح بالقدس الشرقية مطلع العام 2025، قبل أن تستولي على المقر وتبدأ عمليات هدم فيه.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.