إسرائيل تسلم ويتكوف معلومات حساسة عن إيران

القدس المحتلة / سما /

خلال اجتماعهم بالمبعوث الأمريكي، سلم رؤساء المؤسسة الامنية الاسرائيلية لويتكوف آخر المعلومات الاستخباراتية حول برامج إيران النووية والصاروخية الباليستية، بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالاحتجاجات في طهران.

وعرض نتنياهو على ويتكوف الخطوط الحمراء لإسرائيل من أجل اتفاق جيد مع إيران: وقف تخصيب اليورانيوم، وإزالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب البالغ 450 كيلوغراماً من أراضيها، ووقف برنامج الصواريخ، ووقف تقديم الدعم لوكلائها في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، زعم مصدر إسرائيلي الليلة الماضية أن احتمالية شنّ هجوم أمريكي على إيران قد ازدادت.

ووفقًا له، أدركت طهران أن الحصار الأمريكي يضيق عليها، وربما استنتجت أن الجدار قد سقط، ولذلك فهي لا تتوانى عن القيام باستفزازات، كتلك التي نفذتها في مضيق هرمز وبحر العرب، سعيًا لتحقيق مكاسب داخلية.

لكن من المرجح أن تُعقد جولات من المفاوضات تستمر لعدة أسابيع على الأقل، إن لم يكن لأشهر. ويُفهم من ذلك بوضوح أن الرئيس ترامب لن يأمر بشن هجوم في الأسابيع المقبلة