نقابة تجار الألبسة تحذر من مخاطر التهريب عبر الشحن من مصر إلى غزة

الأربعاء 04 فبراير 2026 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة تجار الألبسة تحذر من مخاطر التهريب عبر الشحن من مصر إلى غزة



غزة / سما /

حذرت نقابة تجار الألبسة من خطورة استمرار محاولات التهريب التي تتم عبر شاحنات الألبسة القادمة من جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة من قِبل بعض التجّار الخارجين عن القانون، مؤكدة أن هذه الممارسات باتت تشكّل عبئًا كبيرًا على القطاع التجاري والمجتمع ككل.

وأوضح رئيس نقابة تجّار الألبسة في قطاع غزة، أبو زهير المحتسب، أن قيام بعض الجهات بتهريب دخان ومعسّل وبضائع محظورة داخل شاحنات الألبسة، أدى إلى تشديد إجراءات التفتيش من الجانب المصري، ورفع تكاليف الشحن، وتأخير وصول البضائع، فضلًا عن وصولها أحيانًا ناقصة أو متضررة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الأسعار ويزيد الأعباء على المواطنين.

وأكد المحتسب أن النقابة ترفض هذه التجاوزات بشكل قاطع، وتدعو جميع التجّار إلى الالتزام التام بقوانين الشحن واحترام الإجراءات المتّبعة، حفاظًا على انسياب البضائع وحمايةً لمصالح التجّار الملتزمين.

وشدّد على أن النقابة لن تتهاون مع أي جهة يثبت تورطها في عمليات تهريب أو التسبب بالأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك كشف أسمائهم وتحويلهم للجهات المختصة في كل من مصر وغزة.

وختم المحتسب تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية والتجارية، داعيًا إلى التعاون الكامل لتجنّب مزيد من التعقيدات التي قد تمسّ حياة المواطنين واستقرار السوق.

