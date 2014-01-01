رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 3 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال في أريحــا، وإخطــار بالـهـدم في حـزمــا وهــدم منزل فـي بيـت أمــر.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

شهيد وإصابات بأريحا وهدم منزل ومغارة في بيت أمر وإخطارات بتدمير 11 منزلا ومنشأة في حزما

الرئاسة: ادعاءات وزيرة الاستيطان بشأن قطاع غزة باطلة ولا أساس لها من الصحة

مجلس الوزراء يعتمد خطة تنظيم الأسواق وتعزيز إجراءات الرقابة تحضيرا لشهر رمضان

الدنمارك تعلن صرف كامل التمويلات "للأونروا" بقيمة 14 مليون يورو

بتوجيهات الرئيس: إنجاز مشروع إعادة تأهيل شبكتي كهرباء في مخيم الرشيدية

مقتل سيف الإسلام القذافي

"التربية": استئناف تغطية الرسوم والأقساط الجامعية لأبناء العاملين لدى المؤسسات الحكومية والأمنية اعتبارا من اليوم

السعودية وتركيا تؤكدان توافقهما حيال ملفات دولية بينها سوريا وغزة

*"الايام":

القطاع: 3 شهداء برصاص الاحتلال وسط تصاعد القصف

استشهاد شاب وإصابة 3 برصاص الاحتلال في أريحــا، إخطــار بالـهـدم في حـزمــا وهــدم منزل فـي بيـت أمــر

تحذيـر مـن تبـعـات قــرار الاحتلال استكمـال تسجيل جميع أراضي القدس بحلول العام 2029

الرئاسـة تديـن تصريحــات وادعاءات وزيرة إسرائيلية

مقتل 3 شبان عرب في جريمة إطلاق نار قرب الطيرة بالمثلث

الجيش الأميركي يعلـن إسقاط مسـيرة إيرانية اقتربـت من الحاملة "لينكولن" فـي بحـر العرب

ليبيا: مقـتـل سـيـف الاسلام القذافـي فـي ظـروف غامضـة

*"القدس":

استشهاد الشاب سعيد الشيخ في اريحا

3 شهداء بينهم طفل وسيدة برصاص قناصة في خان يونس بحي التفاح

إسقاط مسيرة إيرانية وزوارق تقترب من ناقلة نفط إميركية

اغتيال سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة

قطر: الجهود مستمرة لضمان فتح معبر رفح بشكل كامل

مصر تبحث مع السعودية والإمارات تطورات غزة والنووي الإيراني

الافراج عن 9 أسرى بينهم سيدة من غزة

"القدس" ترصد شهادات صادمة للعائدين الى القطاع

الدنمارك تصرف كامل التمويلات "للأونروا" بقيمة 14 مليون يورو