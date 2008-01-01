الذهب يرتفع أكثر من 2% ويتخطى مجددا حاجز 5000 دولار للأوقية

رام الله / سما/

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بأكثر من (2) بالمئة اليوم الأربعاء، مواصلةً أفضل أداء لها منذ عام 2008، في أعقاب مكاسب قوية حققتها خلال الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (2.2) بالمئة إلى (5044.74) دولارًا للأوقية، بعد أن قفز (5.9) بالمئة أمس الثلاثاء.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة (2.7) بالمئة، لتصل إلى (5067.0) دولارًا للأوقية.

وفي المعادن الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (2.1) بالمئة إلى (86.92) دولارًا للأوقية، ووصل في وقت سابق إلى مستوى قياسي بلغ (121.64) دولارًا يوم الخميس.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة (2.3) بالمئة إلى (2260.50) دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له إطلاقًا عند (2918.80) دولارًا في 26 يناير، في حين زاد سعر البلاديوم بنحو (3) بالمئة ليصل إلى (1782.85) دولارًا.