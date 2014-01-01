  1. الرئيسية
الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 04 فبراير 2026 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما/

- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع  الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف  ارتفاع  الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع  الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى  نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع  الموج الى مائج.

وحذرت الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية بسسب تشكل الضباب.

