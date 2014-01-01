الرئيسية
الاحتلال يلغي سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى غزة
الأربعاء 04 فبراير 2026 09:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /
أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجهات المختصة بإلغاء سفر الدفعة الثالثة من مرضى وجرحى غزة عبر معبر رفح.
يتبع ..
