اسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وخانيونس منذ فجر اليوم

غزة / سما /

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مدينتي غزة وخانيونس منذ فجر اليوم إلى 10 مواطنين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة.

وأفادت المصادر بأن الشهداء هم:

ريتال محمود حبوش (13 عاما) – غزة

يوسف محمد حبوش (40 عاما) – غزة

أحمد طلعت حبوش (22 عاما) – غزة

بلال أشرف حبوش (16 عاما) – غزة

علي أحمد سلمي (60 عاما) – غزة

بسينة محمد عياد (55 عاما) – غزة

الطفل صقر بدر الحتو (5 أشهر) – غزة

فريد أبو سته (12 عاما) – خانيونس

محمود أيمن الراس (21 عاما) – خانيونس

سليمان أبو ستة (28 عاما) – خانيونس

ويأتي هذا القصف ضمن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية في القطاع.