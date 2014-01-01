اسماء شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة وخانيونس منذ فجر اليوم

غزة / سما /
ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على مدينتي غزة وخانيونس منذ فجر اليوم إلى 10 مواطنين، بينهم ثلاثة من عائلة واحدة.
وأفادت المصادر بأن الشهداء هم:
ريتال محمود حبوش (13 عاما) – غزة
يوسف محمد حبوش (40 عاما) – غزة
أحمد طلعت حبوش (22 عاما) – غزة
بلال أشرف حبوش (16 عاما) – غزة
علي أحمد سلمي (60 عاما) – غزة
بسينة محمد عياد (55 عاما) – غزة
الطفل صقر بدر الحتو (5 أشهر) – غزة
فريد أبو سته (12 عاما) – خانيونس
محمود أيمن الراس (21 عاما) – خانيونس
سليمان أبو ستة (28 عاما) – خانيونس
ويأتي هذا القصف ضمن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية في القطاع.