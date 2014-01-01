تسعة شهداء واصابات في سلسلة خروقات اسرائيلية بغزة وخان يونس وقصف مدفعي على البريج

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 117 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال ٢٤ ساعة الماضية إلى استشهاد ١٣ مواطن بينهم تسعة منذ فجر اليوم الثلاثاء.

ووصل ثلاثة شهداء مجمع ناصر جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع، خارج مناطق سيطرة الجيش، وهم:محمود ايمن الراس ٢١ عام، سليمان أبو ستة 28عام وفريد سليمان ابو سته 12عام.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف شرقي ووسط وجنوبي مدينة خانيونس بالتزامن مع إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه ساحل مدينة خانيونس.

واستشهد ثلاثة مواطنين بينهم فتى وطفلة وعدد من المصابين بينهم بحال الخطر وصلوا مشفى الشفاء إثر قصف مدفعي إسرائيلي مكثف استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة شارع يافا وشارع السكة وشارع الحجر في التفاح شرقي مدينة غزة - خارج مناطق سيطرة جيش الاحتلال وهم يوسف حبوش ٣٦ عام، بلال حبوش ١٦ عاما وريتال حبوش ١٢ عام.

وادى القصف إلى اندلاع حريق في أحد المنازل جراء القصف المدفعي على شارع السكة بحي التفاح.

وسبق ذلك ليلا استشهاد الطبية انتصار شملخ زوجة الدكتور احمد الربيعي رئيس قسم الصدرية بمجمع الشفاء برصاص قوات الاحتلال بساحة الشوا بحي التفاح شرق غزة.

كما استشهد ثلاثة مواطنين (مُسنان وطفل خمسة شهور) وصلوا مشفى الشفاء اثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة شارع ١٠ بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة وهم: علي أحمد سلمي ٦٠ عاما، بسينة محمد عياد ٥٥ عاماو الطفل/ صقر بدر الحتو خمسة شهور.

ونفذ جيش الاحتلال صباح الاربعاء قصف مدفعي عنيف استهدف مناطق شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

الاحصائيات

وبلغ اجمالي ما وصل مشافي غزة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ثلاثة شهداء و ١٥ مصاب.

ومنذ وقف إطلاق النار (١١ أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: ٥٢٩ اضافة إلى

١٤٦٢ مصاب وإجمالي حالات الانتشال: ٧١٧ شهيد.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ بلغ ٧١٨٠٣ شهيد و ١٧١٥٧٠ مصاب.