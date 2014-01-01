  1. الرئيسية
توتر في مضيق هرمز: حاولت إيران إيقاف ناقلة نفط أمريكية

الأربعاء 04 فبراير 2026 12:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توتر في مضيق هرمز: حاولت إيران إيقاف ناقلة نفط أمريكية



وكالات / سما/

اقتربت ست سفن حربية إيرانية اليوم (الثلاثاء) من سفينة ترفع العلم الأمريكي وأمرتها بالتوقف.

وصرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال بأن السفن الست اقتربت من ناقلة النفط في مضيق هرمز، وأمرت بإيقاف محركاتها. فزادت الناقلة من سرعتها وتمكنت من الوصول إلى سفينة حربية أمريكية قامت بمرافقتها إلى بر الأمان.

في غضون ذلك، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن إيران هددت اليوم بعدم المشاركة في المحادثات المقرر عقدها مع الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل في تركيا.

وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأن دوافع هذه التهديدات، التي لم تُنفذ بعد، لا تزال غير واضحة. ومن المتوقع أن يحضر المحادثات ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من الجانب الأمريكي، ووزير الخارجية عباس عراقجي من الجانب الإيراني. كما يُتوقع مشاركة ممثلين عن عدد من دول الشرق الأوسط.

