مقتل ثلاثة شبان بالرصاص في جريمة جديدة بالطيرة

القدس المحتلة/سما/

قتل ثلاثة شبان عرب، من سكان الطيرة، داخل إسرائيل يبلغون من العمر حوالي 25 عامًا، رميًا بالرصاص الليلة داخل سيارة بالقرب من منطقة المثلث الجنوبي

وفي التفاصيل، فإن جناة أطلقوا النار على مركبة بداخلها 3 أشخاص، ما تسبب باصطدامها بحافلة في الشارع

ووفقًا للشرطة الإسرائيلية، فإن الحادثة ناجمة عن ثأر بسبب نزاع مستمر. ومنذ بداية عام 2026، قُتل 32 شخصًا في المجتمع العربي.

وقال فريق من منظمة نجمة داود الحمراء وصل إلى مكان الحادث: "كان الرجال الثلاثة داخل سيارتهم فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، مصابين بجروح في أجسادهم.