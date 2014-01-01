  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تفند مزاعم وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال حول قطاع غزة

الثلاثاء 03 فبراير 2026 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تفند مزاعم وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال حول قطاع غزة



رام الله/سما/

تعقيبا على تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي "اوريت ستروك" التي ادعت فيها "إن قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة"، قالت الرئاسة "ان ادعاءات ستروك باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وأشارت الرئاسة إلى ان قرار التقسيم ينص على ان الدولة الفلسطينية يجب ان تقوم على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة، والضفة الغربية، والجليل الغربي".

وأضافت، ان قرارات الأمم المتحدة جميعها، وقرارات مجلس الامن والقانون الدولي، تؤكد جميعها زيف كلام ستروك، مؤكدة ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كما هي الضفة الغربية، والقدس الشرقية.

الأكثر قراءة اليوم

استئناف العمل بمعبر رفح و سيدة تكشف ما فعله الاحتلال بالعائدين إلى غزة

بومبيو : حماس لن تنزع سلاحها

الإعلام السعودي يرفع نبرته ضد الاحتلال .. ماذا وراء التحول؟

مكتبه ينفي.. "كان": نتنياهو يجري محادثات مع قادة عرب وسط تصاعد التوترات مع إيران

اسرائيل: 110 قذائف هاون مخبأة في حقائب مساعدات تابعة لوكالة الأونروا في غزة

الاحتلال يعدم فلسطينيًا في شمال الضفة.. واستشهاد أسير محرر بعد أسبوع من إطلاق سراحه

تصاعد القلق في إسرائيلي من مفاوضات أمريكية-إيرانية تستبعد الصواريخ وتكتفي بالنووي.. خطوط “تل أبيب” الحمراء

الأخبار الرئيسية

أسوأ السيناريو ينتظر إسرائيل.. الجيش يجري أكبر مناورة في تاريخه الحديث ويستعد لضربات صاروخية إيرانية كبيرة وموجعة

تشريع إسرائيلي في الكنيست لمقاضاة قادة الفصائل الفلسطينية أمام محاكم في المنطقة الصفراء بغزة

جيش الاحتلال قتل عددا من العملاء بعد القبض عليهم في غزة

حماس

التمهيد لاستئناف الحرب على غزة بقوة.. الاحتلال يزعم اقامة نقاط في القطاع لتسلم حماس السلاح فيها

الاعلام العبري : حكومة نتنياهو تراهن على فشل خطة ترامب لاستعادة السيطرة على غزة